Октябрь, 11 в 20:42

В последние два дня российские войска нанесли ракетные удары по трем тепловым электростанциям компании ДТЭК. Ущерб оценивается в сотни миллионов гривен.

Об этом рассказал Фактам ICTV исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Он уточнил, что вчера российские ракеты повредили Бурштынскую и Приднепровскую ТЭС, а сегодня – Ладыжинскую станцию.

Сейчас смотрят

– У нас ситуация сложная, повреждения значительные… В каждом случае это многочисленные обстрелы инфраструктуры станций с многочисленными разрушениями, — заявил Сахарук.

Он добавил, что во время обстрела Ладыжинской ТЭС были ранены шесть человек. В большинстве своем это спасатели, которые начали разбирать завалы после первого обстрела, однако оккупанты нанесли второй удар в то же место.

Сахарук объяснил, что работы по восстановлению полноценной деятельности ТЭС много, на это уйдет значительное время и много ресурсов.

Сейчас в компании выясняют, что конкретно было повреждено, что нужно для восстановления, проводят начальные работы.

– Ущерб значительный, и он в объеме, который измеряется сотнями миллионов гривен, — подчеркнул Сахарук.

Что касается сроков, то здесь многое зависит от наличия запчастей и скорости изготовления деталей, которых нет в достаточном объеме в запасах.

По словам Сахарука, специфика строения станций состоит в том, что большинство оборудования – индивидуального изготовления, то есть нельзя пойти в супермаркет и купить какую-то деталь.

– В нормальной мирной жизни нужно было от 12 до 18 месяцев, чтобы изготовить трансформатор, выключатель или разъединитель. Это специфика индустрии, – добавил он.

Комментируя ситуацию на Бурштынской ТЭС, Сахарук сообщил, что она работает, но с очень большими ограничениями и нестабильно, поскольку нанесенные разрушения очень существенны.

– Там серьезные повреждения. Большая часть блоков работать не могут из-за повреждений инфраструктуры. Есть проблемы с тем, чтобы составить схему выдачи мощности из-за значительных разрушений, – проинформировал он, добавив, что все отремонтировать удастся нескоро.

В то же время Сахарук заверил, что в компании ДТЭК готовились к такой ситуации и имеют четкий план действий.

Как известно, утром 11 октября россияне дронами Shahed-136 атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Повреждено энергетическое оборудование станции.

А 10 октября четыре российские ракеты попали в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС.