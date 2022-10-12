Октябрь, 11 в 23:55

Россия обстреливает Никополь на Днепропетровщине из РСЗО с использованием зажигательных боеприпасов.

— Твари сегодня начали рано, с РСЗО, использовали зажигательные боеприпасы. Радует, что в ответ сразу прилетело, – сообщил глава РВА Евгений Евтушенко.

Напомним, что 8 октября пять Shahed-136 атаковали Никополь Днепропетровской области.

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В течение 11 октября Россия 33 раза обстреляла объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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