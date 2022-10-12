Россия ударила по Никополю зажигательными боеприпасами
Россия обстреливает Никополь на Днепропетровщине из РСЗО с использованием зажигательных боеприпасов.
— Твари сегодня начали рано, с РСЗО, использовали зажигательные боеприпасы. Радует, что в ответ сразу прилетело, – сообщил глава РВА Евгений Евтушенко.
Напомним, что 8 октября пять Shahed-136 атаковали Никополь Днепропетровской области.
Сейчас смотрят
В течение 11 октября Россия 33 раза обстреляла объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.