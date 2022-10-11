Октябрь, 11 в 18:35

В некоторых районах Киева начал пропадать свет.

Сейчас проблемы со светом наблюдаются в Дарницком, Оболонском, Подольском районах столицы.

В КГГА написали, что в связи с ростом электропотребления, по распоряжению Укрэнерго, в столице и области применяют графики ограничения электроснабжения.

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— Адреса потребителей разделены на три очереди. В настоящее время временно ограничено электроснабжение для части 3-й очереди (16:00 — 20:00). Если у энергосистемы будет дальнейшая потребность в стабилизации, могут отключить и следующую очередь. Отключения не будут превышать 4 часов, — говорится в сообщении.

Также КГГА просит жителей быть экономными и не включать мощные электроприборы — стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.д.

Напомним, что 10 октября в Киеве и области из-за ракетных ударов по критической инфраструктуре начались аварийные отключения электроэнергии потребителям. Отсутствовало электроснабжение в пяти областях: Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской.

Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области были введены графики веерных отключений электроэнергии.