Октябрь, 11 в 19:34

Российские оккупанты снова осуществили массированный ракетный удар по Украине, применили почти 30 крылатых ракет, нанесли 7 авиационных ударов и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генштаб.

32 воздушные цели были уничтожены подразделениями Противовоздушной обороны Украины по разным направлениям: речь идет о 21 крылатой ракете и 11 БПЛА.

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– В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Ночью враг задействовал восемь иранских ударных БПЛА, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все эти беспилотники уничтожены силами Противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении.

Генштаб также отметил, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, а на других направлениях противник осуществлял обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

– На Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Под огневое влияние попали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них – Давидов Брод, Новая Каменка, Благодатовка, Широкое, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка, – перечислило ведомство.

Тем временем подтягивание резервов, как и мобилизация, не помогают РФ. Там продолжаются бунты среди мобилизованных.

Так, по имеющейся информации, на одном из учебных полигонов Восточного военного округа из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания более ста мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму.

– За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское, – сообщает Генштаб.

Там подтвердили поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в Херсонской области, где, по имеющейся информации, уничтожены до 100 оккупантов и около 30 единиц вооружения и военной техники.

На Запорожье, тем временем, поражен зенитный ракетный комплекс С-300, до 10 единиц военной техники и около 60 военнослужащих российских оккупационных войск.

Украинская авиация нанесла два удара по сосредоточению вооружения и техники оккупантов, а ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.