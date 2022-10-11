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Факты / Україна

Взрывы во Львовской области — оккупанты атаковали объект энергетики

Валентина Чорна, редактор ленты
Взрывы во Львовской области — оккупанты атаковали объект энергетики
Фото: Depositphotos

Днем 11 октября во Львовской области прогремели взрывы.

Информацию подтвердил глава ОВА Максим Козицкий. По предварительным данным, россияне нанесли удар по объекту энергетики.

— Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фото, видео и слухи, – написал он.

Местные жители сообщают, что после взрывов в некоторых районах Львова пропала электроэнергия. Это подтвердил и мэр города Андрей Садовый.

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