Взрывы во Львовской области — оккупанты атаковали объект энергетики
Фото: Depositphotos
Днем 11 октября во Львовской области прогремели взрывы.
Информацию подтвердил глава ОВА Максим Козицкий. По предварительным данным, россияне нанесли удар по объекту энергетики.
— Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фото, видео и слухи, – написал он.
Местные жители сообщают, что после взрывов в некоторых районах Львова пропала электроэнергия. Это подтвердил и мэр города Андрей Садовый.
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