За 130 суток может закончиться вся армия РФ в Украине — Арестович

Октябрь, 11 в 23:24

ВСУ выводит из строя примерно одну батальонно-тактическую группу противника в сутки.

Об этом в эфире Фейгин Live сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Вообще мы выводим в сутки примерно одну батальонно-тактическую группу. Всего их 130 на территории Украины. В принципе за 130 суток есть шансы, что закончится вся российская армия. Они пытаются из-зо всех сил пополнять ее, но темпы пополнения намного меньше, чем скорость выведения, — говорит советник.

Также он заявил, что мобилизованные есть даже на Херсонском направлении.

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