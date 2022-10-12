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Факты / Україна

За 130 суток может закончиться вся армия РФ в Украине — Арестович

Малиновская Ангелина, редактор ленты
За 130 суток может закончиться вся армия РФ в Украине — Арестович
Фото: Depositphotos

ВСУ выводит из строя примерно одну батальонно-тактическую группу противника в сутки.

Об этом в эфире Фейгин Live сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Вообще мы выводим в сутки примерно одну батальонно-тактическую группу. Всего их 130 на территории Украины. В принципе за 130 суток есть шансы, что закончится вся  российская армия. Они пытаются из-зо всех сил пополнять ее, но темпы пополнения намного меньше, чем скорость выведения, — говорит советник.

Также он заявил, что мобилизованные есть даже на Херсонском направлении.

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— Они понять ничего не успели, как были убиты, искалечены и ранены. Их много на Херсонском направлении, их перебрасывают россыпью через все эти переправы. Часть из них просто не доезжает, потому что мы эти переправы накрываем, а часть доезжает и оказывается под ударом превосходящей силы украинской армии. Часть гибнет в расположении, которые мы накрываем по ночам, часть — в быстрых боях. Люди просто ничего не успевают понять, как пиши пропало, — рассказывает Арестович.

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