За 130 суток может закончиться вся армия РФ в Украине — Арестович
ВСУ выводит из строя примерно одну батальонно-тактическую группу противника в сутки.
Об этом в эфире Фейгин Live сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.
— Вообще мы выводим в сутки примерно одну батальонно-тактическую группу. Всего их 130 на территории Украины. В принципе за 130 суток есть шансы, что закончится вся российская армия. Они пытаются из-зо всех сил пополнять ее, но темпы пополнения намного меньше, чем скорость выведения, — говорит советник.
Также он заявил, что мобилизованные есть даже на Херсонском направлении.
— Они понять ничего не успели, как были убиты, искалечены и ранены. Их много на Херсонском направлении, их перебрасывают россыпью через все эти переправы. Часть из них просто не доезжает, потому что мы эти переправы накрываем, а часть доезжает и оказывается под ударом превосходящей силы украинской армии. Часть гибнет в расположении, которые мы накрываем по ночам, часть — в быстрых боях. Люди просто ничего не успевают понять, как пиши пропало, — рассказывает Арестович.