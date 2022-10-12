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Факты / Україна

Будет больше: Резников подтвердил прибытие в Украину еще четырех HIMARS

Илья Нежигай, редактор ленты
HIMARS
Фото: Getty Images

В Украину прибыли еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Прибыло еще четыре HIMARS от наших американских партнеров! Спасибо Президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину III и американскому народу, — написал он.

Алексей Резников добавил, что “время HIMARS это хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов”.

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В частности, украинский министр сообщил, что это отличная новость накануне контактной группы по помощи Украине Рамштайн-6, куда Резников отправляется 12 октября.

— Дальше будет больше, — анонсировал он.

Передача Украине четырех указанных РСЗО HIMARS была анонсирована президентом США Джо Байденом всего неделю назад, 4 октября. В пакете военной помощи тогда были объявлены по 16 гаубиц 155-го калибра и 105-го калибра, десятки тысяч снарядов, сотни мин, и прочее.

Накануне, 11 октября, в Белом доме анонсировали передачу Украине американо-норвежских систем противовоздушной обороны NASAMS. В администрации президента Соединенных Штатов сообщили, что украинская сторона получит их в ближайшее время.

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