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Факты / Україна

Для запусков Shahed-136: россияне завезли иранских инструкторов на оккупированные территории

Валентина Чорна, редактор ленты
Для запусков Shahed-136: россияне завезли иранских инструкторов на оккупированные территории

Россияне завезли на украинские оккупированные территории иранских инструкторов для запуска дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

— По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкой (Крым). Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности, удары по Николаеву и Одессе, — говорится в сообщении.

Инструкторы базируются в помещениях, которые россияне захватили во время оккупации.

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Фото: Главное управление разведки

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