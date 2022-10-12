Октябрь, 12 в 14:43

Россияне завезли на украинские оккупированные территории иранских инструкторов для запуска дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

— По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкой (Крым). Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности, удары по Николаеву и Одессе, — говорится в сообщении.

Инструкторы базируются в помещениях, которые россияне захватили во время оккупации.

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Отметим, что в Иране официально отрицают поставки РФ беспилотников, которые страна-агрессор активно использует в войне, атакуя Украину.

Ранее Иран заявил, что не признает результаты российских псевдореферендумов и призывает придерживаться принципа территориальных целостностей стран. Однако в войне России против Украины Тегеран обвиняет НАТО и США.

Фото: Главное управление разведки