Октябрь, 12 в 11:44

Потери России в войне против Украины достигли 63 380 в живой силе, в том числе за последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 270 захватчиков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также наши воины уничтожили еще один танк, 19 бронированных машин, 11 артсистем, сбили 15 БПЛА оперативно-тактического уровня и 20 крылатых ракет противника.

Сейчас смотрят

Ориентировочные потери России с 24 февраля по 9 октября:

личный состав – около 63 380 (+270) человек ликвидировано;

танки – 2 505 (+1);

боевые бронированные машины – 5181 (+19);

артиллерийские системы – 1507 (+11);

РСЗО – 355 (+2);

средства ПВО – 182 (+1);

самолеты – 268;

вертолеты – 235;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1129 (+15);

крылатые ракеты – 315 (+20);

корабли/катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3927 (+11);

специальная техника – 136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.