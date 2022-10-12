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Факты / Україна

Еще 270 оккупантов, танк и 11 артсистем: потери России в войне против Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери России в войне против Украины достигли 63 380 в живой силе, в том числе за последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 270 захватчиков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также наши воины уничтожили еще один танк, 19 бронированных машин, 11 артсистем, сбили 15 БПЛА оперативно-тактического уровня и 20 крылатых ракет противника.

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Ориентировочные потери России с 24 февраля по 9 октября:

  • личный состав – около 63 380 (+270) человек ликвидировано;
  • танки – 2 505 (+1);
  • боевые бронированные машины – 5181 (+19);
  • артиллерийские системы – 1507 (+11);
  • РСЗО – 355 (+2);
  • средства ПВО – 182 (+1);
  • самолеты – 268;
  • вертолеты – 235;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1129 (+15);
  • крылатые ракеты – 315 (+20);
  • корабли/катера ‒ 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3927 (+11);
  • специальная техника – 136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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