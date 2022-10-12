Еще 270 оккупантов, танк и 11 артсистем: потери России в войне против Украины
Фото: Генштаб ВСУ
Потери России в войне против Украины достигли 63 380 в живой силе, в том числе за последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 270 захватчиков.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Также наши воины уничтожили еще один танк, 19 бронированных машин, 11 артсистем, сбили 15 БПЛА оперативно-тактического уровня и 20 крылатых ракет противника.
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Ориентировочные потери России с 24 февраля по 9 октября:
- личный состав – около 63 380 (+270) человек ликвидировано;
- танки – 2 505 (+1);
- боевые бронированные машины – 5181 (+19);
- артиллерийские системы – 1507 (+11);
- РСЗО – 355 (+2);
- средства ПВО – 182 (+1);
- самолеты – 268;
- вертолеты – 235;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1129 (+15);
- крылатые ракеты – 315 (+20);
- корабли/катера ‒ 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3927 (+11);
- специальная техника – 136.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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