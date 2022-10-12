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Факты / Україна

Теракты и принуждения: Подоляк о “газовой стратегии” России для Европы

Валентина Чорна, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Новая “газовая стратегия” России для Европы заключается в управляемых терактах на газопроводах и ударах по украинской газотранспортной системе.

Об этом в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Новая “газовая стратегия” России для Европы: управляемые теракты на российских газопроводах; удары по украинской газотранспортной системе как “ответ”; принуждение Европы к сертификации NS-2 как “безальтернативного”, – написал он.

Подоляк отметил, что лучшим вкладом в энергетическую безопасность Европы является поддержка Украины.

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