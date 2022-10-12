Октябрь, 12 в 15:19

Новая “газовая стратегия” России для Европы заключается в управляемых терактах на газопроводах и ударах по украинской газотранспортной системе.

Об этом в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Новая “газовая стратегия” России для Европы: управляемые теракты на российских газопроводах; удары по украинской газотранспортной системе как “ответ”; принуждение Европы к сертификации NS-2 как “безальтернативного”, – написал он.

Подоляк отметил, что лучшим вкладом в энергетическую безопасность Европы является поддержка Украины.

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Нова «газова стратегія» Росії для Європи:

— керовані теракти на ru-газопроводах;

— удари по українській газотранспортній системі як «відповідь»;

— примус Європи до сертифікації NS-2 як «безальтернативного».

Найкращий внесок в енергетичну безпеку Європи – підтримка України. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 12, 2022

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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