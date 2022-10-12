Теракты и принуждения: Подоляк о “газовой стратегии” России для Европы
Новая “газовая стратегия” России для Европы заключается в управляемых терактах на газопроводах и ударах по украинской газотранспортной системе.
Об этом в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Новая “газовая стратегия” России для Европы: управляемые теракты на российских газопроводах; удары по украинской газотранспортной системе как “ответ”; принуждение Европы к сертификации NS-2 как “безальтернативного”, – написал он.
Подоляк отметил, что лучшим вкладом в энергетическую безопасность Европы является поддержка Украины.
Нова «газова стратегія» Росії для Європи:
— керовані теракти на ru-газопроводах;
— удари по українській газотранспортній системі як «відповідь»;
— примус Європи до сертифікації NS-2 як «безальтернативного».
Найкращий внесок в енергетичну безпеку Європи – підтримка України.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 12, 2022
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