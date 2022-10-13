Октябрь, 12 в 22:23

НЭК Укрэнерго стабилизировала энергоснабжение Киева и центральных областей Украины и призывает население в дальнейшем минимизировать потребление электроэнергии утром и вечером, чтобы не пришлось отключать свет.

Об этом говорится в Telegram-канале Укрэнерго 12 октября.

— Укрэнерго стабилизировало энергоснабжение Киева и центральных областей Украины. Сегодня вечером есть большая вероятность, что нам не придется вводить принудительные ограничения потребителей в этих регионах, – говорится в сообщении компании.

В то же время компания добавила, что условием для того, чтобы электричество не отключали, является минимизация использования электроэнергии в вечерние и утренние часы пик, что позволит не допустить увеличение уровня потребления в энергосистеме.

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— Просим всех потребителей прямо сейчас подходить к потреблению электроэнергии бережно: выключите лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии максимальное. Это снизит нагрузку на сети и облегчит работу возобновляющих их энергетиков, – обратились в компании.

В Укрэнерго отметили, что графики аварийных ограничений пока остаются в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

— Последние ракетные обстрелы повредили немало энергетического оборудования, и мы продолжаем его восстанавливать. Работы очень много. Масштабы и сложность повреждений в разных регионах отличаются, поэтому нам где-то нужно больше времени, – описали ситуацию в Укрэнерго.

В компании объяснили, что если в чьем-то доме до сих пор отключают свет, это значит, что “именно в эту минуту энергетики работают, чтобы восстановить его”.

Фото: НЕК Укренерго