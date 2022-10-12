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Факты / Україна

ВСУ за 18 минут уничтожили четыре ударных вертолета РФ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ВСУ за 18 минут уничтожили четыре ударных вертолета РФ

Украинские военные за 18 минут сбили по меньшей мере четыре ударных вертолета рашистов.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

— С 08:40 до 08:58 12 октября на Юге Украины зенитные ракетные подразделения Воздушные силы уничтожили по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, остальные — за линией фронта.

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В Воздушных силах добавили, что боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому велика вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 231-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВС Украины

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