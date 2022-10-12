Октябрь, 12 в 14:05

Украинские военные за 18 минут сбили по меньшей мере четыре ударных вертолета рашистов.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

— С 08:40 до 08:58 12 октября на Юге Украины зенитные ракетные подразделения Воздушные силы уничтожили по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, остальные — за линией фронта.

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В Воздушных силах добавили, что боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому велика вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 231-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Воздушные силы ВС Украины