Зимняя одежда, снаряжение и беспилотники: Литва объявила о новых поставках оружия в Украину

Октябрь, 12 в 23:44

Литва поставит ВСУ зимнюю форму и снаряжение, 120-мм минометы на платформе М113, броневики, тепловизоры и БПЛА.

Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

— Литва продолжает и будет продолжать поддерживать Украину. Мы обеспечим украинскую армию не только зимней одеждой и зимним снаряжением, мы обеспечим 120-мм минометами на платформе М113, броневиками, тепловизорами, беспилотниками и т.д, — говорит он.

Министр добавил, что когда указанная партия военной помощи будет отправлена, общая сумма поддержки Украины со стороны Литвы увеличится до €230 млн.

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— Для развития и восстановления наших возможностей мы заключили новые контракты на поставку вооружений, — сказал Анушаускас.

Кроме того, Анушаускас подчеркнул, что участники встречи договорились об ускоренной поставке Украине новых ЗРК, новых М270 (гусеничных HIMARS), дополнительных боеприпасов и многого другого, чего “не будет в открытых отчетах”.