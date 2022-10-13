Октябрь, 13 в 2:39

По результатам заседания шестой Контактной группы по обороне Украины стало понятно, что президент РФ Владимир Путин, добился ровно противоположного результата.

Об этом написал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на своем канале в Telegram.

— Результаты сегодняшнего Рамштайна показывают, что Путин, умело, как всегда, добился ровно того результата, которого хотел, — саркастично написал он.

Арестович указал, что благодаря заседанию шестого Рамштайна Украина получит ускоренные поставки новых средств ПВО, новых М270, а также дополнительных боеприпасов и многого другого, что пока не попало в открытые сводки.

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Он напомнил, что США работают над тем, чтобы Запад сообща создал интегрированную систему ПВО для Украины и передал Киеву ракетные комплексы различной дальности.

— До позавчерашнего обстрела это было отдалённой перспективой. Садитесь, Владимир Владимирович, пять с плюсом. Все идет по плану, — пошутил Арестович.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заседание Рамштайн-6 является историческим для Украины, поскольку на нем принимаются решения о закрытии украинского неба.

Источник: Arestovich