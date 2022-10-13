Пушки Caesar и бронетехника: Макрон объявил о военной помощи Украине
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Франция будет и в дальнейшем помогать Украине бороться за свои территории, а президент РФ Владимир Путин должен прекратить эту войну.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
— Пушки “Цезарь” для ведения контрнаступления, радары, системы и ракеты для защиты от атак с воздуха, бронетехника, обучение: мы будем продолжать поддерживать украинское сопротивление и будем усиливать нашу военную помощь. Мы не хотим мировой войны, – подчеркнул он.
Макрон также отметил, что весь цивилизованный мир “помогает Украине выстоять на своей земле, а не нападать на Россию”.
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– Владимир Путин должен прекратить эту войну и уважать территориальную целостность Украины, – подчеркнул Макрон.