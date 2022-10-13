Октябрь, 13 в 20:53

В пятницу, 14 октября, украинцы отмечают важный праздник: День защитников и защитниц Украины. В свете развязанной РФ полномасштабной кровавой войны он приобрел особый смысл, ведь именно украинские воины сейчас защищают будущее нашей страны.

Как появился этот праздник и трансформировался ли из узкопрофильного в общенациональный – далее в материале.

Один день – четыре праздника: что украинцы отмечают 14 октября

Для украинцев день 14 октября имеет много смыслов. Ведь на эту дату приходится сразу четыре праздника.

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Помимо Дня защитников и защитниц Украины, это также: религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, годовщина создания Украинской повстанческой армии (УПА) и День украинского казачества.

Как известно, казачество в свое время сыграло немаловажную роль в развитии украинской государственности и национальной идеи в обществе. Казачество возникло на украинских землях в XV веке и занимало заметное место в восточноевропейской истории. А в XVI веке была создана Запорожская Сечь как прообраз государственности.

Уже в ХХ веке традиции борьбы за независимость Украины унаследовали воины Украинской повстанческой армии. В этом году будет отмечаться 80-летие создания УПА.

С этой памятной датой коррелирует и День защитников и защитниц Украины, поскольку сейчас наше государство снова отстаивает свою независимость, право на свободу и идентичность.

Таким образом сам факт, что эти три праздника приходятся на один день, уже символичен.

Украинский институт национальной памяти в этом году запустил к 14 октября информационную кампанию под лозунгом: Боролись! Боремся! Поборем! Тем самым УИНП решил почтить современных защитников и защитниц нашего государства и воинов УПА.

– Сегодня, когда Украина отстаивает независимость в полномасштабной войне с РФ, обе памятные даты тесно переплетаются… Мы хотим показать наследственность борьбы за государственность и военных традиций, а также связь поколений, которые воплощали и воплощают эту борьбу, — подчеркнули в УИНП.

Как возник День защитников и защитниц Украины

День защитников и защитниц Украины фактически пришел на смену советскому 23 февраля (так называемому Дню защитника отечества).

Вторжение России на суверенную территорию Украины в 2014 году, преступная аннексия Крыма и начало войны на Донбассе изменили военные традиции. Празднование 23 февраля ушло в небытие.

Президентским указом №806 в 2014 году был учрежден новый государственный праздник – День защитника Украины. Дата его празднования – 14 октября – была выбрана не случайно, ведь в этот день отмечается Покров Пресвятой Богородицы и День казачества.

Праздник был установлен “в целях чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе”.

Несмотря на то, что в защите Украины с 2014 года участвовало немало женщин, праздник часто воспринимался как “мужской”.

Поэтому в 2021 году украинские власти решили исправить эту гендерную несправедливость и переименовали праздник в День защитников и защитниц Украины. Дата празднования осталась той же – 14 октября.

И хотя 14 октября является государственным праздником, в этом году он не будет выходным днем из-за военного положения.

Новые смыслы праздника

Для украинцев слова “защитник” и “защитница” уже давно не просто формальность. Еще в 2014 году развязанная РФ война побудила сотни тысяч украинцев встать на защиту Родины, взяв в руки оружие.

А после полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля 2022 года на защиту Украины без преувеличения поднялась вся нация – кто-то на фронте, а кто-то в тылу.

Поэтому День защитников и защитниц Украины трансформировался с узкопрофильного “дня военных”. Как отметил в комментарии Фактам ICTV доктор исторических наук, заместитель директора Научно-исследовательского института украиноведения Павел Гай-Нижник, он уже превратился в общенациональный праздник.

– Этому во многом способствовал период тотальной войны, начавшийся в феврале 2022 года как один из этапов войны, продолжающейся с 2014 года, и многовекового противостояния. И то, что в эту тотальную войну были вовлечены не только Вооруженные силы Украины. Фактически у нас вооруженная оборона в несколько этапов: это волонтерское движение, движение простых граждан, это идеологическая война. И все это дает возможность говорить о том, что это общенациональная война, где каждый делает свое важное дело, и каждый так или иначе является защитником Украины. Даже те, кто передает деньги на ВСУ, кто изготовляет самодельные маскировочные сетки, те, кто привозит оборудование, развенчивает российские мифы, — подчеркнул Гай-Нижник.

Он добавил, что украинцы сейчас противостоят агрессору на разных фронтах, каждый из которых важен, ведь без этого единства оборона не была бы столь успешной.

– Именно поэтому День защитников и защитниц Украины приобрел новое значение в современных условиях. И он безусловно общенациональный, — отметил историк.

По его словам, после победы Украины в войне добавится новый праздник – день победы над РФ, но он “будет иметь совсем другой аспект”.

В то же время, День защитников и защитниц Украины не потеряет своей актуальности.

– День защитников и защитниц Украины останется само собой, как дань памяти и дань готовности к новым противостояниям, к новым вызовам. То есть он будет приобретать новое значение. И этот праздник будет актуален вместе с тем днем победы, который нас безусловно ждет, — подытожил Павел Гай-Нижник.

Источник: Украинский институт национальной памяти