Почти на всей территории Украины воздушная тревога: в западных областях раздаются взрывы
Днем в четверг, 13 октября, почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы новых ракетных ударов РФ.
В данный момент появилась информация о взрывах в западных областях, в частности во Львовской и Тернопольской.
Обновлено 17:12: Владимир Труш уточнил, что жители Тернопольской области могли слышать взрывы, поскольку работали силы ПВО. На место уже выехали специалисты. О деталях обещают сообщить позже.
Обновлено 16:49: Максим Козицкий уточнил, что российские оккупанты попали в один из военных объектов во Львовской области (в Золочевском районе).
– Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе, – рассказал он.
По словам Козицкого, в общей сложности прилетели три ракеты, две из которых ударили по объекту, а еще одну сбили наши силы ПВО.
Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий проинформировал, что в области работала противовоздушная оборона (ПВО), из-за чего были слышны взрывы.
– Детали позже. Оставайтесь в укрытиях! Опасность продолжается, — подчеркнул он.
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль призвал жителей области оставаться в укрытиях и не рисковать своей безопасностью во время воздушной тревоги.
Он напомнил, что враг не расслабляется.
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал граждан не паниковать и находиться в укрытиях. Он пообещал впоследствии обнародовать более подробную информацию.
В Черновицкой области сработала система ПВО, о чем сообщили в областной военной администрации.
Относительно звука взрыва на Волыни, местные власти выясняют информацию. По состоянию на 16:45 подтвержденной информации о прилете ракеты или работе ПВО в области не было.
Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, ориентировочно с 15:38.
Сегодня утром взрывы прогремели в Макаровской общине Киевской области. Враг запустил туда иранские ударные дроны Shahed-136. После попаданий произошли возгорания, пострадавших нет.