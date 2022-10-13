Октябрь, 13 в 16:34

Днем в четверг, 13 октября, почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы новых ракетных ударов РФ.

В данный момент появилась информация о взрывах в западных областях, в частности во Львовской и Тернопольской.

Обновлено 17:12: Владимир Труш уточнил, что жители Тернопольской области могли слышать взрывы, поскольку работали силы ПВО. На место уже выехали специалисты. О деталях обещают сообщить позже.

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Обновлено 16:49: Максим Козицкий уточнил, что российские оккупанты попали в один из военных объектов во Львовской области (в Золочевском районе).

– Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе, – рассказал он.

По словам Козицкого, в общей сложности прилетели три ракеты, две из которых ударили по объекту, а еще одну сбили наши силы ПВО.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий проинформировал, что в области работала противовоздушная оборона (ПВО), из-за чего были слышны взрывы.

– Детали позже. Оставайтесь в укрытиях! Опасность продолжается, — подчеркнул он.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль призвал жителей области оставаться в укрытиях и не рисковать своей безопасностью во время воздушной тревоги.

Он напомнил, что враг не расслабляется.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал граждан не паниковать и находиться в укрытиях. Он пообещал впоследствии обнародовать более подробную информацию.

В Черновицкой области сработала система ПВО, о чем сообщили в областной военной администрации.

Относительно звука взрыва на Волыни, местные власти выясняют информацию. По состоянию на 16:45 подтвержденной информации о прилете ракеты или работе ПВО в области не было.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, ориентировочно с 15:38.

Сегодня утром взрывы прогремели в Макаровской общине Киевской области. Враг запустил туда иранские ударные дроны Shahed-136. После попаданий произошли возгорания, пострадавших нет.