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Факты / Україна

Макрон заявил, что и дальше будет говорить с Путиным

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет и дальше вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в эфире Bfmtv.

– Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду говорить с ним, – заявил президент.

Кроме того, он отметил, что война в Украине продлится еще несколько месяцев, поэтому нужно быть готовыми проводить зиму в условиях войны.

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– И в какой-то момент всем заинтересованным сторонам придется садиться за стол переговоров с Украиной и Россией, – добавил Макрон.

Напомним, что 19 августа Макрон и Путин провели телефонный разговор. А в сентябре он выступил за продолжение диалога с Россией и Путиным.

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