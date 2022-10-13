Макрон заявил, что и дальше будет говорить с Путиным

Октябрь, 13 в 1:03

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет и дальше вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в эфире Bfmtv.

– Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду говорить с ним, – заявил президент.

Кроме того, он отметил, что война в Украине продлится еще несколько месяцев, поэтому нужно быть готовыми проводить зиму в условиях войны.

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– И в какой-то момент всем заинтересованным сторонам придется садиться за стол переговоров с Украиной и Россией, – добавил Макрон.

Напомним, что 19 августа Макрон и Путин провели телефонный разговор. А в сентябре он выступил за продолжение диалога с Россией и Путиным.