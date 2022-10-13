Тот, кто придет в Украину в форме оккупанта, получит надлежащий ответ: Наев о брате в Крыму
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев не общается с братом, который до сих пор остается в оккупированном Россией Крыму.
Об этом он сообщил в интервью в эфире национального телемарафона.
Также Сергей Наев добавил, что он не интересовался, подпадает ли его брат под объявленную в России мобилизацию, которая проходит также на территории оккупированного полуострова.
– Я даже этим не интересуюсь. Все, кто придет на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим так же, как и с остальными захватчиками, — сказал он.
На вопрос ведущей, тяжело ли ему об этом говорить, Сергей Наев ответил, что совершенно нет.
К слову, недавно командующий Объединенными силами ВСУ также рассказал о начале полномасштабного вторжения россиян и о том, когда именно он понял, что в скоро начнется полномасштабная война.