Октябрь, 13 в 1:30

В Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из города.

Воздушная тревога была объявлена сразу после начала взрывов.

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По информации из соцсетей, запуски по Николаеву происходят из временно оккупированной Херсонской области.

В частности сообщается, что оккупанты попали в многоэтажку, в результате чего несколько этажей разрушены. Под завалами находятся люди. На месте работают спасатели.

Пока ни городской голова, ни глава Николаевской ОГА не комментировали взрывы.