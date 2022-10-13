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Факты / Україна

В Николаеве перед началом тревоги прогремели взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Вибух

В Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из города.

Воздушная тревога была объявлена сразу после начала взрывов.

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По информации из соцсетей, запуски по Николаеву происходят из временно оккупированной Херсонской области.

В частности сообщается, что оккупанты попали в многоэтажку, в результате чего несколько этажей разрушены. Под завалами находятся люди. На месте работают спасатели.

Пока ни городской голова, ни глава Николаевской ОГА не комментировали взрывы.

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