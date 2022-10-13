Октябрь, 13 в 14:07

После массированных ракетных ударов 10-11 октября в Украине фактически на 100% возобновилось энергоснабжение в регионах.

Об этом в эфире телемарафона ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, сегодня введение графиков аварийных отключений пока не планируется. Но экономить электроэнергию все равно нужно.

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– Мы выстояли как единый фронт – вместе энергетики и наши граждане, которые помогли энергосистеме уменьшить нагрузку на нее в пиковые часы суток. Этим они показали экономное потребление. Эту практику, безусловно, нужно продолжать, – объяснил Кудрицкий.

По словам главы Укрэнерго, украинцам нужно экономно использовать электорку, поскольку подобные атаки могут продолжиться. Во-вторых, чтобы полностью устранить последствия массированных обстрелов 10-11 октября, нужно достаточно много времени.

Поэтому Владимир Кудрицкий обратился к украинцам с просьбой продолжать экономить электроэнергию в часы вечернего и утреннего пиков, то есть с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.