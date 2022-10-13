Завтра небо не будет закрыто: Резников о сроках поставок систем ПВО Украине

Октябрь, 13 в 15:15

Понимание того, какое оружие в сфере противовоздушной обороны и когда именно могут передать партнеры Украины, чтобы закрыть наше небо, будет в следующем месяце.

Как сообщил спецкор ICTV Владимир Рунец, об этом заявил министр обороны Алексей Резников, комментируя встречу в формате Рамштайн.

– Главное, что политическое решение принято. Дальше будет отработка. Завтра небо не будет закрыто. Это дорогостоящие системы, сложные, с которыми нужно учиться работать, – объяснил министр.

Также Алексей Резников напомнил, что ни одна система ПВО в мире не гарантирует 100% защиты. По его словам, сегодня наша противовоздушная оборона сбивает системно до 50% всех угроз. Если эти показатели будут на уровне 60-80% – это уже здорово.

Сейчас смотрят

Кроме того, министр обороны объяснил, что системы противовоздушной обороны имеют разную дальность – короткую, среднюю и дальнюю (40-80-200 км). Поэтому, по словам министра, Украине сейчас нужно смотреть, где есть пробелы в защите.

Напомним, 12 октября по итогам встречи в формате Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Украина получит системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько позволят физические возможности.

По его словам, наши партнеры также попытаются предоставить дополнительные боеприпасы к существующим системам, которые используют украинские силы.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ