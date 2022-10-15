Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Лицемерное снятие ответственности: Подоляк о заявлении Путина о неизбежности войны

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что война все равно должна была начаться, поэтому Россия вынуждена была “защищаться”.

— Заявление Путина, что он ни о чем не сожалеет, а война все равно должно была произойти, — лицемерное снятие ответственности, — написал Подоляк в Twitter.

Он напомнил, что Украина, как и НАТО, ни на кого не нападали, а именно Россия вторглась в чужую страну, терроризирует города и казнит людей.

– Если бы РФ не хотела этой войны, ее бы просто не было, – добавил советник руководителя ОП.

Читайте
Мы видим резкое снижение ядерной угрозы в российской риторике – Подоляк

Сейчас смотрят

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка