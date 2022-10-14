Октябрь, 14 в 17:01

У российских оккупантов сдают нервы на фронте, поскольку они начинают стреляться с привидениями.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор военного РФ, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– У некоторых наших нервы сдают, и начинают с привидениями стреляться. Там никого нет, а они ху*рят из автомата туда. Затем всю роту поднимают из-за этого. Все в окопах сидят полночи потом, думают, что атака, — рассказал он.

Сейчас смотрят

Солдат РФ похвалил работу украинских артиллеристов, отметив, что они “стреляют редко, но метко”.

В то же время российская артиллерия, по его словам, часто стреляет и часто “промазывает”.

– Укропы редко стреляют, но если они стреляют, то они точно попадают. Их артиллерия кладет четко, они просто так не стреляют, – отметил оккупант.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Главное управление разведки