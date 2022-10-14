Россияне всю ночь из разного оружия обстреливали Днепропетровщину — глава ОВА

Октябрь, 14 в 8:47

Россияне всю ночь атаковали область из разного оружия на территорию Днепропетровской области. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

– Наши защитники из воздушного командования Восток после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.

В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую общину. Ранен 51-летний мужчина. Он находится в больнице. Изуродованы промышленное предприятие и дома людей.

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Никопольский район российские оккупационные войска обстреливали Градами, тяжелой артиллерией и дронами.

Предварительно люди не пострадали.

В Мировской, Красногригорьевской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач, — говорится в сообщении Резниченко.

Фото: Валентин Резниченко

Источник: Валентин Резниченко