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Факты / Україна

Россияне всю ночь из разного оружия обстреливали Днепропетровщину — глава ОВА

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Россияне всю ночь из разного оружия обстреливали Днепропетровщину — глава ОВА

Россияне всю ночь атаковали область из разного оружия на территорию Днепропетровской области. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

– Наши защитники из воздушного командования Восток после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.

В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую общину. Ранен 51-летний мужчина. Он находится в больнице. Изуродованы промышленное предприятие и дома людей.

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Никопольский район российские оккупационные войска обстреливали Градами, тяжелой артиллерией и дронами.

Предварительно люди не пострадали.

В Мировской, Красногригорьевской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач, — говорится в сообщении Резниченко.

Фото: Валентин Резниченко
Источник: Валентин Резниченко

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