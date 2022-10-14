Россияне всю ночь из разного оружия обстреливали Днепропетровщину — глава ОВА
Россияне всю ночь атаковали область из разного оружия на территорию Днепропетровской области. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
– Наши защитники из воздушного командования Восток после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.
В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую общину. Ранен 51-летний мужчина. Он находится в больнице. Изуродованы промышленное предприятие и дома людей.
Никопольский район российские оккупационные войска обстреливали Градами, тяжелой артиллерией и дронами.
Предварительно люди не пострадали.
В Мировской, Красногригорьевской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач, — говорится в сообщении Резниченко.
Фото: Валентин Резниченко
Источник: Валентин Резниченко