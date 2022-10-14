Октябрь, 14 в 1:59

Украинским военным нет нужды переживать из-за зимней одежды, поскольку партнеры Украины помогают с этим вопросом.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции.

Он прокомментировал помощь Украине от Канады, которую объявила глава канадского Минобороны Анита Ананд, что предусматривает поставку зимней одежды и оборудования для ВСУ.

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— Вчера госпожа Анита объявила (о зимнем снаряжении для ВСУ, — Ред.). Некоторые перепутали ее информацию о 500 тысячах комплектов зимней одежды. Это не совсем так. Имелось в виду 500 тыс. различных единиц одежды, — сказал министр.

Резников пояснил, что речь идет о различных позициях одежды на каждом военном, что может составлять минимум 12 позиций, это, в частности: носки, белье, утеплитель, куртка и тому подобное.

Когда речь шла о 500 тыс. по зимней одежде, то имелось в виду о 500 тыс. позиций — от перчаток до всего остального, — сказал министр обороны.

По его словам, благодаря Канаде Украина сможет одеть около 40-50 тыс. военнослужащих.

— У нас нет никакой беды с одеванием зимней одеждой наших военных. Хочу напомнить, что все военные были одеты до начала нашествия, а еще кое-что было на складах, и первая волна мобилизации была одета, а сейчас среди всех боевых подразделений развозят одежду в достаточном количестве и она продолжает поступать, — заверил Алексей Резников.

Он добавил, что те, кто разгоняет в инфопространстве “зраду”, что нет зимней одежды, делают это, “или намеренно, или по глупости”.

— Плюс еще и партнеры говорят, все скандинавские страны: мы дадим вам зимнюю одежду, чтобы вы были готовы к зиме. Поэтому у нас беды с зимой не будет, — заверил Резников.

Министр добавил, что обсуждал с партнерами Украины поставки палаток и дизель-генераторов.

Накануне Канада анонсировала новый пакет помощи Украине на $47 млн. Пакет предусматривает 500 тыс. единиц зимней военной одежды, артиллерийские снаряды на сумму $15,2 млн и обеспечение спутниковой связи на сумму $2 млн.