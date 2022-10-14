Октябрь, 14 в 19:41

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Они обсудили оперативную ситуацию, планы дальнейших действий сил обороны Украины, а также имеющиеся и потенциальные угрозы со стороны государства-террориста Российской Федерации и Республики Беларусь.

Залужный подчеркнул, что стратегическая инициатива в наших руках, поэтому главное — не останавливаться.

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— Поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их Вооруженными силами, остаются нашими приоритетами, — добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, несколько дней назад Залужный обсудил вопросы подготовки украинских подразделений с генеральным инспектором Бундесвера генералом Эберхардом Цорном.

Он отметил, что обучение наших воинов за рубежом осуществляется по стандартам Североатлантического союза.

Источник: Главнокомандующий ВС Украины