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Факты / Україна

Если бы не трое детей, меня бы здесь уже давно не было: оккупант о намерениях сбежать с фронта

Малиновская Ангелина, редактор ленты
окупант
Фото: Depositphotos

Российский военный рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании сбежать.

— Я все там же, в Николаевской области. Ребят моих погибло много, которых я знал. Вот у меня жена и трое детей, живут в служебной квартире. Если бы я мог на себя рассчитывать, я подумал над тем, чтобы сесть в тюрьму. Меня бы давно здесь не было уже. Уже бы сь#бался давно отсюда, — говорит российский солдат.

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Также военный РФ рассуждает о поставках западного вооружения Украине.

— Я когда узнал, что с Австралии, с Австралии понимаешь, оружие на Украину поставляют, я просто ах*ел. Я говорю, так там же одни кенгуру живут, — удивляется он.

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Кроме того, оккупант с завистью рассказывает, что украинская армия получает много помощи от других стран.

— Мобилизированных ставят позади нас, чеченцев много привезли, но в тыл. Ничего нет, сами как-то крутимся, — жалуется оккупант.

Источник: ГУР
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