Из украинских портов вышли три судна из 84 тыс. тонн агропродукции

Октябрь, 14 в 14:32

14 октября из портов Южный, Одесса и Черноморск вышли три судна, которые доставят в страны Азии и Африки 84 тыс. тонн украинской пшеницы и кукурузы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В частности, балкер Super Arsenal доставит в Тунис 27,5 тыс. тонн кукурузы, балкер Sea Luck направляется в Алжир с 13,5 тыс. тонн пшеницы.

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С момента открытия зернового коридора Украина экспортировала 7,4 млн тонн агропродукции.

В общей сложности из украинских портов вышли 334 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Что будет с этим коридором в ноябре, пока неизвестно, поскольку 13 октября Россия заявила, что хочет выйти из зернового соглашения и уже обратилась в ООН с требованиями.