Октябрь, 14 в 23:09

Вряд ли украинские освободят Херсон на следующей неделе, но деоккупация областного центра Херсонщины неизбежна.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

Он прокомментировал публикацию Financial Times, в которой говорится, что украинские Вооруженные силы могут деоккупировать Херсон уже на следующей неделе.

Сейчас смотрят

— Я думаю, что это слишком оптимистично. Дело в том, что было несколько заявлений среди военных чиновников на Западе, особенно в Соединенных Штатах, которые констатировали развединформацию, что есть попытки эвакуировать коллаборационистов, членов их семей и семей российских представителей, которые есть на территории Херсона. Скорее всего, эти сообщения и спровоцировали такой вывод, что, вроде бы, вот-вот и мы подойдем к Херсону, — сказал эксперт.

По словам Жданова, на этом направлении куда более сложная обстановка, поскольку Россия пытается обеспечить логистику для Херсонской группировки.

Он добавил, что заявления, что освобождение Херсона является неотвратимым, могут быть основаны на том, что украинские силы, хотя и медленно, но все же продвигаются вперед, и едва ли не ежедневно появляются деоккупированные населенные пункты.

— В конце концов наступит тот критический момент, когда российские войска не смогут удерживать позиции на правом берегу Днепра, и тогда мы можем перейти в решительное контрнаступление для освобождения города Херсон, — сказал Жданов.

Эксперт обратил внимание на надежду россиян на зиму, поскольку тогда для оккупантов будет шанс перегруппироваться, но все указывает, что ВСУ будут наступать в течение всего зимнего периода.

— Тот, кто лучше подготовится к низким температурам, тот будет иметь преимущество, — говорит он.

Накануне Financial Times опубликовало материал, в котором прогнозируется освобождение Херсона в ближайшее время.