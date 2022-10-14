Октябрь, 14 в 9:33

Вооруженные силы Украины уже успели сбить восемь иранских ударных дронов Shahed-136.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники-камикадзе уничтожены противовоздушной обороной на южном и восточном направлениях.

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В частности, пять дронов сбили зенитчики Воздушных Сил ВСУ, еще три – военные противовоздушной обороны Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, что накануне в Макаровской общине Киевской области зафиксировали несколько попаданий иранских ударных дронов Shahed-136.

Фото: Wikipedia