ВСУ сегодня уничтожили 8 иранских дронов Shahed-136
Вооруженные силы Украины уже успели сбить восемь иранских ударных дронов Shahed-136.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
Беспилотники-камикадзе уничтожены противовоздушной обороной на южном и восточном направлениях.
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В частности, пять дронов сбили зенитчики Воздушных Сил ВСУ, еще три – военные противовоздушной обороны Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Напомним, что накануне в Макаровской общине Киевской области зафиксировали несколько попаданий иранских ударных дронов Shahed-136.
Фото: Wikipedia