Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ сегодня уничтожили 8 иранских дронов Shahed-136

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ сегодня уничтожили 8 иранских дронов Shahed-136

Вооруженные силы Украины уже успели сбить восемь иранских ударных дронов Shahed-136.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники-камикадзе уничтожены противовоздушной обороной на южном и восточном направлениях.

Сейчас смотрят

В частности, пять дронов сбили зенитчики Воздушных Сил ВСУ, еще три – военные противовоздушной обороны Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, что накануне в Макаровской общине Киевской области зафиксировали несколько попаданий иранских ударных дронов Shahed-136.

Фото: Wikipedia

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка