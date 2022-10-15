Октябрь, 15 в 1:58

В Администрации президента США не видят признаков того, что российский лидер Владимир Путин принял применение оружия массового уничтожения или тактическое или другое ядерное оружие.

Об этом в эксклюзивном интервью Голосу Америки заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

– Мы не видим никаких признаков того, что его вооруженные силы готовятся к такому использованию. И я лишь добавил, что мы также пока не видим ничего, что дало бы нам основания изменить нашу стратегическую позицию, — сказал Кирби.

По его словам, Вашингтон также не видят признаков, что Беларусь готовится наступать или сделает это.

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– Очевидно, мы следим за тем, насколько это возможно. Я не хочу забегать вперед или спекулировать по поводу того, что это может означать. Понятно, что какие-либо дополнительные войска в Украине под командованием российских лидеров вызовут беспокойство, но этого пока нет, — подытожил он.

Джон Кирби считает, что действия президента Путина не являются “действиями уверенного лидера, чувствующего уверенность в том, как ведется эта война”.

– Это грубо. Это кроваво. Это безобразно. И, как сказал президент (США Джо Байден, — Ред.), речь идет, в частности, о военных преступлениях и зверствах. Путин умышленно преследует гражданские цели и пытается убивать украинских гражданских, не говоря уже об их солдатах, и он пытается внушить в них страх. Но это имеет противоположный эффект, – сказал Кирби.

По его словам, Путин помог объединить НАТО.

– Он усилил решимость международного сообщества, и он совершенно не внушил страх в сердца украинского народа. Вы могли видеть, как они пели в метро после терактов в выходные, они выходили на улицы. Они смелые. Они способны. Они решительны, – добавил представитель Белого дома.

Американский топчиновник добавил, что Вашингтон с союзниками и партнерами по всему миру продолжит оказывать помощь украинским Вооруженным силам, “чтобы они могли защитить себя” от полномасштабной войны России.

— И на этой неделе заседание контактной группы в Брюсселе было отличным примером того, что мы не видим ничего, кроме единства и решимости наших союзников и партнеров, не только в Европе, а также в странах по всему миру, делать все, что они могут, чтобы поддержать Украину. И это продолжается, – сказал Джон Кирби.

Напомним, президент Джо Байден принял решение о предоставлении Украине следующего пакета помощи от США, сумма которого составляет $725 млн. По данным СМИ, оборонная помощь будет предусматривать оружие и транспортные средства.