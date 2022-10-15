Октябрь, 15 в 15:02

В случае применения Россией ядерного оружия НАТО может нанести конвенциональный удар, то есть сделать это оружием, которое подлежит контролю с точки зрения международных договоров (не ядерным).

Об этом в эфире марафона FreeДом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

– По моему мнению, удар может быть привентивным и упреждающим. Поскольку европейские страны потребуют от НАТО гарантий безопасности. Ведь никому не нужен ядерный гриб в центре Европы. Кроме того, никто не может предусмотреть распространение радиоактивного облака. Чтобы не скатиться к ядерному апокалипсису, ответ на действия РФ будет исключительно конвенциональным оружием. Но у НАТО есть силы и средства, чтобы ответить так, что это будет удар похуже ядерного, — сказал он.

Сейчас смотрят

Также Олег Жданов объяснил, по каким признакам можно будет определить, что Россия готовится к нанесению ядерного удара.

По его мнению, первым из них будет то, что российский диктатор Владимир Путин поднимет этот вопрос во время совещания.

Эксперт напомнил, что разведка постоянно работает. Поэтому, если это произойдет, мы будем знать. Кроме того, Олег Жданов добавил, что места хранения ядерного оружия в России мониторятся.

К слову, 15 октября в Администрации президента США заявили, что не видят признаков того, что российский лидер Владимир Путин принял решение о применении оружия массового поражения или тактическом или другом ядерном оружии.