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Факты / Україна

Больницы на оккупированных территориях забиты ранеными военными РФ — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Больницы на оккупированных территориях забиты ранеными военными РФ — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Больницы на временно оккупированных территориях Украины переполнены ранеными российскими военными.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Так, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых оккупантов.

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В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены русскими солдатами. По информации, местных жителей в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест.

А еще среди раненых оккупантов очень высокая смертность – более 50%. Причиной тому является низкое качество медицинской помощи и отказ российского командования эвакуировать тяжело раненых на территорию РФ.

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Источник: Генштаб ВСУ
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