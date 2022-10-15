Октябрь, 15 в 14:08

Россия стремится компенсировать дефицит других боеприпасов, поэтому массово покупает у Ирана дроны-камикадзе Shahed-136.

Такое мнение высказал израильский военный эксперт Давид Гендельман. По его словам, иранские беспилотники используются в Украине в слепом варианте, то есть без системы оптического наведения.

Они сразу вылетают на цель без патрулирования. Мишенями Shahed-136 становятся стационарные объекты украинской инфраструктуры, за которыми не нужно “охотиться”.

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Давид Гендельман объяснил, что Россия применяет эти дроны как более дешевый заменитель дорогостоящим крылатым ракетам, которых ей явно не хватает.

Полковник Бундесвера в отставке и военный эксперт берлинского Фонда Наука и политика Вольфганг Рихтер рассказал, что опасность иранских дронов-камикадзе заключается в том, что небольшой размер и низкая высота полета делает их менее доступной мишенью для систем ПВО – радарам сложно их обнаружить.

По его словам, на вооружении у Украины есть радиолокационные системы комплексов ПВО еще советской разработки, которые рассчитаны на перехват крупных ракет.

Однако эксперт подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона уже приспособилась сбивать и иранские дроны. Он предположил, что около трети всех беспилотников, запущенных Россией во время массированной атаки 10 октября, были сбиты.

Военный эксперт Давид Гендельман объяснил, что, как и у любого вида вооружений, у иранских беспилотников есть ряд недостатков, которые повышают их уязвимость.

— Малая высота полета, позволяющая им оставаться невидимыми для радаров, делает их заметными невооруженному глазу. Кроме того, у этих дронов очень громкий двигатель. Этот шум позволяет распознать Shahed-136 даже в темное время суток. Так что неуязвимым оружием их назвать нельзя, — рассказал он.

Также эксперт обратил внимание на то, что на сегодня украинские военные собрали достаточно оперативной информации об иранских дронах, которые они сбивают. Это увеличивает эффективность противодействия им.

Давид Гендельман уверен, что дроны-камикадзе Shahed-136 не способны изменить ситуацию на фронте в пользу России. По его словам, это не какое-то универсальное чудо-оружие, способное повлиять на ход войны в целом.

Фото: ГУР