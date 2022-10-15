Октябрь, 15 в 11:15

Во временно захваченном городе Мелитополь (Запорожская область) раздались мощные взрывы в районе аэродрома.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, вечером 14 октября в городе произошли новые “хлопки”: четыре взрыва в районе аэродрома.

После этого началась детонация боеприпасов. По данным Федорова, взрывы раздавались на вражеской военной базе.

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– Прожарка русни в Мелитополе продолжается. Вчера вечером было громко в районе аэродрома: четыре мощных взрыва с последующей детонацией. По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в который раз понесла потери, — подчеркнул он.

Федоров добавил, что после серии взрывов российские оккупанты вывозили со своей базы ликвидированную технику.

В начале октября глава Запорожской ОВА Александр Старух проинформировал, что российские оккупанты пытаются обустроить так называемую “государственную границу” на выезде с временно оккупированных территорий области. Кроме того, они заблокировали эвакуацию украинцев.

Как известно, Кремль в конце сентября объявил о ничтожном решении “присоединить к РФ” четыре области Украины, среди которых и Запорожская. Мировое сообщество не признало незаконную аннексию украинских территорий и ввело санкции против РФ.