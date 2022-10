Основными причинами неудач российской армии в Украине остается повсеместная коррупция и плохая логистика.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании. Также разведчики констатируют, что мобилизованным россиянам приходится самостоятельно покупать снаряжение, несмотря на то, что оно якобы было закуплено военным ведомством.

Согласно данным британского ведомства, за последние две недели Россия перебросила контингенты мобилизованных российских резервистов. Но их средний уровень личного снаряжения почти наверняка ниже, чем без того мизерное обеспечение ранее развернутых войск.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 15 October 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/4KkxQIhrGa

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/NkcRRk4s2B

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 15, 2022