Октябрь, 15 в 9:22

Основными причинами неудач российской армии в Украине остается повсеместная коррупция и плохая логистика.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании. Также разведчики констатируют, что мобилизованным россиянам приходится самостоятельно покупать снаряжение, несмотря на то, что оно якобы было закуплено военным ведомством.

Согласно данным британского ведомства, за последние две недели Россия перебросила контингенты мобилизованных российских резервистов. Но их средний уровень личного снаряжения почти наверняка ниже, чем без того мизерное обеспечение ранее развернутых войск.

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— Многим резервистам, вероятно, придется купить собственные бронежилеты, особенно современный бронежилет 6Б45, который должен быть выдан строевым подразделениям в рамках программы индивидуального снаряжения Ратник. Этот жилет продается в российских интернет-магазинах за 40 тыс. рублей (около $640), по сравнению с примерно 12 тыс. рублей (около $190) в апреле, — говорится в сводке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 15 October 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/4KkxQIhrGa ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/NkcRRk4s2B — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 15, 2022

Также британская разведка напомнила, что в 2020 году российские власти объявили, что военным было якобы поставлено 300 тыс. комплектов бронежилетов Ратник, чего достаточно для оснащения сил, которые сейчас дислоцируются в Украине.

Фото: ГУР