Октябрь, 15 в 9:52

Украинские военные ликвидировали около 64 700 российских военных с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщили в Генштабе, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 400 захватчиков.

Также украинские военные ликвидировали еще три танка, семь боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, сбили два вражеских вертолета и 11 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Общие боевые потери России в войне против Украины:

танки – 2 524 (+3);

боевые бронированные машины – 5 179 (+7);

артиллерийские системы – 1582 (+16);

РСЗО – 365 (+3);

средства ПВО – 186;

самолеты – 2 684;

вертолеты – 242 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11);

крылатые ракеты – 316;

корабли /катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 3951 (+7);

специальная техника – 142.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска провели ограниченные наземные атаки на запад от Кременной, чтобы вернуть утраченные позиции.

Между тем ВСУ наступают на северо-востоке Харьковской области на восток от Купянска.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.