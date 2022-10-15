ВСУ за сутки ликвидировали 400 оккупантов и сбили два вертолета
Украинские военные ликвидировали около 64 700 российских военных с начала полномасштабного вторжения РФ.
Как сообщили в Генштабе, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 400 захватчиков.
Также украинские военные ликвидировали еще три танка, семь боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, сбили два вражеских вертолета и 11 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери России в войне против Украины:
- танки – 2 524 (+3);
- боевые бронированные машины – 5 179 (+7);
- артиллерийские системы – 1582 (+16);
- РСЗО – 365 (+3);
- средства ПВО – 186;
- самолеты – 2 684;
- вертолеты – 242 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11);
- крылатые ракеты – 316;
- корабли /катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3951 (+7);
- специальная техника – 142.
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска провели ограниченные наземные атаки на запад от Кременной, чтобы вернуть утраченные позиции.
Между тем ВСУ наступают на северо-востоке Харьковской области на восток от Купянска.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.