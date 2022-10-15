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Факты / Україна

ВСУ за сутки ликвидировали 400 оккупантов и сбили два вертолета

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ВСУ за сутки ликвидировали 400 оккупантов и сбили два вертолета
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные ликвидировали около 64 700 российских военных с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщили в Генштабе, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 400 захватчиков.

Также украинские военные ликвидировали еще три танка, семь боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, сбили два вражеских вертолета и 11 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Общие боевые потери России в войне против Украины:

  • танки – 2 524 (+3);
  • боевые бронированные машины – 5 179 (+7);
  • артиллерийские системы – 1582 (+16);
  • РСЗО – 365 (+3);
  • средства ПВО – 186;
  • самолеты – 2 684;
  • вертолеты – 242 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11);
  • крылатые ракеты – 316;
  • корабли /катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3951 (+7);
  • специальная техника – 142.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска провели ограниченные наземные атаки на запад от Кременной, чтобы вернуть утраченные позиции.

Между тем ВСУ наступают на северо-востоке Харьковской области на восток от Купянска.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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