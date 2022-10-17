Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС создать спецтрибунал для расследования военных преступлений РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС создать спецтрибунал для расследования военных преступлений РФ
Фото: Pixabay

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал по расследованию преступной агрессии РФ против Украины.

Об этом свидетельствует заявление министров иностранных дел трех стран.

— Международный порядок, основанный на правилах, который мы все стремимся защищать, не может выжить, если существует безнаказанность за наиболее откровенно нарушающие его действия — геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии, — сказано в заявлении.

Министры заявили, что недавние умышленные удары РФ по гражданским домам, школам и детским площадкам, а также гражданской инфраструктуре по всей Украине являются лишь крайним эпизодом неспровоцированной террористической кампании России против украинской нации.

Сейчас смотрят

– Поскольку жестокие нападения России на Украину продолжаются, ЕС должен действовать для того, чтобы поиски справедливости и ответственности за ужасные преступления России в Украине были в центре нашей политики, – говорится в заявлении.

Читайте
ПАСЕ признала режим в РФ террористическим и поддержала создание спецтрибунала

Так, министры отмечаются, что ЕС должен продолжать поддерживать расследования, которые проводит Украина, рядом других государств, а также Международным уголовным судом (МКС).

— Пока нет международного суда или трибунала, который мог бы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины. Чтобы заполнить эту юрисдикционную лазейку необходимо создать специальный трибунал для наказания преступления агрессии против Украины, — сказано в заявлении.

Добавляется, что создание специального трибунала дополнило бы роль МКС. В то время как МКС будет преследовать за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной ответственностью спецтрибунала будет преступление агрессии.

— Ключевые вдохновители, подстрекатели и посредники этой смертоносной агрессии не могут избежать правосудия только из-за пробела в международной уголовной юрисдикции, — сообщают в заявлении.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка