Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС создать спецтрибунал для расследования военных преступлений РФ

Октябрь, 16 в 22:31

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал по расследованию преступной агрессии РФ против Украины.

Об этом свидетельствует заявление министров иностранных дел трех стран.

— Международный порядок, основанный на правилах, который мы все стремимся защищать, не может выжить, если существует безнаказанность за наиболее откровенно нарушающие его действия — геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии, — сказано в заявлении.

Министры заявили, что недавние умышленные удары РФ по гражданским домам, школам и детским площадкам, а также гражданской инфраструктуре по всей Украине являются лишь крайним эпизодом неспровоцированной террористической кампании России против украинской нации.

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– Поскольку жестокие нападения России на Украину продолжаются, ЕС должен действовать для того, чтобы поиски справедливости и ответственности за ужасные преступления России в Украине были в центре нашей политики, – говорится в заявлении.

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Так, министры отмечаются, что ЕС должен продолжать поддерживать расследования, которые проводит Украина, рядом других государств, а также Международным уголовным судом (МКС).

— Пока нет международного суда или трибунала, который мог бы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины. Чтобы заполнить эту юрисдикционную лазейку необходимо создать специальный трибунал для наказания преступления агрессии против Украины, — сказано в заявлении.

Добавляется, что создание специального трибунала дополнило бы роль МКС. В то время как МКС будет преследовать за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной ответственностью спецтрибунала будет преступление агрессии.