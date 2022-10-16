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Факты / Україна

Ожидаются дожди и похолодание: какой будет погода в Украине на следующей неделе

Валентина Чорна, редактор ленты
Ожидаются дожди и похолодание: какой будет погода в Украине на следующей неделе
Фото: Pexels

В начале новой недели в Украине будет солнечно и без осадков, а уже в среду-четверг ожидаются дожди, существенное похолодание и даже снег.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

— 17 октября в Украине — снова отличная погода, сухо, солнечно, днем потеплеет. Во вторник – еще теплее, до +17, +22, – прогнозирует она.

Уже в среду и четверг пройдут дожди, в Карпатах 20 октября возможен снег.

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Существенное похолодание принесут атмосферные холодные фронты с северо-запада Европы, в результате чего температура опустится до +6, +12.

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По словам Диденко, в столице понедельник и вторник (17-18 октября) будут солнечными и теплыми.

— Завтра (17 октября – Ред.) в столице до +16, во вторник до +20. Дособирайте яблоки, тыквы, синенькие, калину, поиграйте с детьми в парке, выгуляйте перед зимовкой легкие белые кроссовки, – посоветовала синоптик.

Уже в среду (19 октября) в Киеве вырастет облачность, влажность, пройдет небольшой дождь, начнет снижаться температура воздуха.

А в четверг (20 октября), как прогнозирует Диденко, днем ​​ожидается +7, +9. Впрочем, синоптик добавила, что в октябре еще будут теплые дни.

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