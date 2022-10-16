Украина это ценит! Подоляк поблагодарил Маска за продолжение финансирования Starlink

Октябрь, 16 в 8:24

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк поблагодарил основателя компании Space X, американского миллиардера Илона Маска за решение продолжить финансирование системы Starlink в Украине.

В своем Twitter он упомянул персонажей из Звездных войн – ситхов, представлявших темную сторону силы.

– Ты должен был уничтожить ситхов. И ты это сделал. Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит! – отметил Подоляк.

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Илон Маск 15 октября заявил, что изменил свое мнение по поводу финансирования услуг спутниковой связи Starlink в Украине. На этот раз он согласился самостоятельно оплатить спутники, которые важны для фронта.