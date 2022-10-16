Октябрь, 16 в 1:51

Россия не сможет оснастить беспилотники иранского производства ядерным оружием, изготовленным на територии Российской Федерации.

Об этом военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал на своем Youtube канале.

Его спросили, возможна ли ситуация, когда иранские дроны могут быть оснащены ядерным боеприпасом малой мощности, произведенного в России.

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— Нет, невозможно. Потому что еще никто не разработал ядерные заряды малого радиуса действия или малой мощности. Дрон максимально может нести снаряд до 50 кг, а артиллерийский снаряд вести больше 50… На сегодняшний день, чтобы их оснастили ядерными снарядами, то нет, этого быть не может, — сказал Жданов.

Напомним, в ночь с 14 на 15 октября противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ успешно уничтожила шесть иранских дронов Shahed-136.

Советник мэра столицы Украины Юрий Зозуля 15 октября заявил, что над Киевом хотят создать специальный купол для защиты от вражеских дронов-камикадзе и беспилотных летательных аппаратов, который станет системой глубоко эшелонированной противовоздушной обороны.

Источник: Олег Жданов