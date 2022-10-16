Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Жданов объяснил, сможет ли иранский дрон нести российский ядерный боеприпас

Илья Нежигай, редактор ленты
Жданов объяснил, сможет ли иранский дрон нести российский ядерный боеприпас
Фото: УНИАН

Россия не сможет оснастить беспилотники иранского производства ядерным оружием, изготовленным на територии Российской Федерации.

Об этом военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал на своем Youtube канале.

Его спросили, возможна ли ситуация, когда иранские дроны могут быть оснащены ядерным боеприпасом малой мощности, произведенного в России.

Сейчас смотрят

— Нет, невозможно. Потому что еще никто не разработал ядерные заряды малого радиуса действия или малой мощности. Дрон максимально может нести снаряд до 50 кг, а артиллерийский снаряд вести больше 50… На сегодняшний день, чтобы их оснастили ядерными снарядами, то нет, этого быть не может, — сказал Жданов.

Напомним, в ночь с 14 на 15 октября противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ успешно уничтожила шесть иранских дронов Shahed-136.

Советник мэра столицы Украины Юрий Зозуля 15 октября заявил, что над Киевом хотят создать специальный купол для защиты от вражеских дронов-камикадзе и беспилотных летательных аппаратов, который станет системой глубоко эшелонированной противовоздушной обороны.

Читайте
Неуязвимыми назвать нельзя: как сбивают дроны Shahed-136 и чем они опасны

Источник: Олег Жданов

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка