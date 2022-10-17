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Факты / Україна

Автоматная очередь – в спину ребенку: бабушка рассказала о зверствах оккупантов на Херсонщине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Автоматная очередь – в спину ребенку: бабушка рассказала о зверствах оккупантов на Херсонщине

В Новоалександровке Херсонской области оккупанты в спину застрелили ребенка, когда тот шел получать 2 кг муки.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

— Автоматная очередь – в спину ребенку… Так поступили оккупанты с внуком жительницы Новоалександровки Нины Устяновской. Отца убитого ребенка с оружием у виска возили по селу, чтобы заставить молчать о зверствах россиян, — написал он в Telegram.

Также Янушевич опубликовал соответствующее видео, на котором бабушка убитого рассказывает о страшных событиях в деревне.

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– Застрели вот здесь. И за что? Парень шел получать 2 кг муки. Он бежал, думал, что спасется. А они снова открыли огонь из автомата и застрелили, — сообщила женщина.

Фото: скрин с видео

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