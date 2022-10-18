Октябрь, 17 в 21:18

Украинский фонд помощи армии Вернись живым анонсировал проект, который реализуется совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в пресс-службе фонда, новый проект имеет пилотное название Хлопок в Москве. Работа над ним проходила в течение двух месяцев.

– Запускаем новый проект с ГУР Министерства обороны Украины. Инициатива под пилотным названием Хлопок в Москве связана с работой на дальние дистанции, — отмечается в сообщении фонда в соцсети Facebook.

В фонде уточнили, что проект уже на 100% законтрактован, однако более подробную информацию о нем и его стоимости обещают предоставить позже.

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Кроме того, фонд не открывает отдельный сбор на этот проект, хоть и ценит желание украинцев “скинуться на большой бум”. Согласно сообщению, финансовая составляющая проекта “уже реализована”.

В Twitter представители Вернись живым намекнули на работу с оружием дальнего действия в рамках новой инициативы.

– Не первый месяц работаем над оружием дальнего действия. Нам болит Бахмут, Запорожье, Николаев, Киев и все другие украинские города и села, по которым коварно стреляют россияне. Враг будет наказан! – подчеркивается в сообщении.

Не перший місяць працюємо над зброєю дальної дії???? Нам болить Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв, Київ та всі інші українські міста та села, по яким підступно стріляють росіяни. Ворог буде покараний❗️І сьогодні ми привідкриємо завісу нового проєкту, який реалізує для цього Фонд. pic.twitter.com/IBaXDEV2GI — Повернись живим (@BackAndAlive) October 17, 2022

В фонде также призвали украинцев приобщаться к системной помощи армии.

Как известно, 10 октября в ответ на массированные обстрелы украинских городов телеведущий Сергей Притула и общественный активист Сергей Стерненко открыли сбор средств “на месть” россиянам. Речь идет о закупке дронов-камикадзе RAM II UAV. Однако Притула намекнул, что будут не только беспилотники.

Источник: Facebook Вернись живым, Twitter-аккаунт Вернись живым