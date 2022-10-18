Октябрь, 17 в 23:08

По предварительным данным, сегодня по Украине Россией было выпушено 62 дрона-камикадзе, из них 36 — сбили.

Об этом в эфире Фейгин Live сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Но у этого всего есть неприятная сторона, и мы вынуждены о ней говорить. Заключается она в том, что они начали очень быстро расходовать наш ракетный запас, потому что надо сбивать дроны. Они сегодня запустили дроны, первая волна перенасытила наше ПВО. Мы отстрелялись, пошел заряд и в этом время запустили 16 ракет, — говорит советник.

Таким образом, проблема налетов дронов заключается в том, что на борьбу с ними может уйти весь запас ракет Украины.

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— Ракетами стрелять по дронам — это плохая вещь. Нам нужна зенитная артиллерия. И сейчас вопрос, уважаемые партнеры успеют? Мы делаем все, чтоб успели, тем более, что ПВО уже дали, так чего не дать зенитные орудия. Потому что даже 10-15 выстрелов для уничтожения беспилотника дешевле дрона. А вот ракета стоит больше. Они нашли ключ к нашей ПВО, чтобы мы выстреляли весь ракетный запас, борясь с дронами, — говорит Арестович.

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По его мнению, РФ может устраивать подобный террор дронами на протяжении 2-3 месяцев.