Октябрь, 17 в 12:22

Российские оккупанты отпустили из плена мэра Херсона Игоря Колыхаева. Он уже выехал из временно захваченного войсками РФ города.

Об этом сообщает херсонское издание МОСТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в оккупированном Херсоне.

По данным собеседника издания, оккупанты отпустили Колыхаева за день до начала псевдореферендума о “присоединении” к РФ, который стартовал 23 сентября.

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После этого мэр Херсона покинул город. Издание утверждает, что он сейчас находится на территории временно оккупированного Крыма или же уехал за границу.

Следует отметить, что официально информация об освобождении Игоря Колыхаева из российского плена не озвучивалась ни представителями власти, ни правоохранительными органами.

О похищении Колыхаева оккупантами стало известно 28 июня. Сообщалось, что вооруженные представители Росгвардии и, возможно, ФСБ посадили его в автобус и увезли в неизвестном направлении. Помощница херсонского мэра заявляла, что его похищение связано с отказом сотрудничать с оккупантами.

О дальнейшей судьбе Колыхаева официальной информации не было.

Как известно, Игорь Колыхаев оставался в Херсоне и продолжал работу, несмотря на временную оккупацию.

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Источник: МОСТ

Фото: Херсонский городской совет