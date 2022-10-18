Октябрь, 17 в 22:31

У России нет шансов на поле боя, поэтому она пытается террором перекрыть свои военные поражения.

Об этом во время вечернего обращения 17 октября заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина нуждается в большем количестве современных систем ПВО и обеспечении ракетами для таких систем. Это поможет гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов.

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– И это не только украинский интерес. Чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война. Зачем ей террор? Чтобы давить – давить на нас, на Европу, на весь мир. Террористы должны быть обезврежены. Это правило действует повсюду одинаково эффективно, и на российский террор подействует так же. Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными с партнерами усилиями, России не останется ничего иного, чем думать о мире, – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодняшний российский обстрел ракетами и дронами снова привел к перебоям с электричеством, но это исправляется, восстановительные работы продолжаются.

— Такая форма террора не даст России ничего даже сейчас, когда у нас еще нет достаточного количества систем ПВО и ПРО. Но для этого наше единство должно быть и дальше максимальным. Учитывайте, пожалуйста, на просьбы энергетиков и сознательно потребляйте электричество в часы пиковой нагрузки на энергосистему. Это позволит всей стране пройти этот период более стабильно, — подчеркнул президент.