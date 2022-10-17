Разведка Британии назвала логистические маршруты россиян после взрыва на Крымском мосту

Октябрь, 17 в 14:28

После подрыва 8 октября Керченского моста, в результате чего повреждены железнодорожное и автомобильное полотна, российские вооруженные силы столкнулись с материально-техническими проблемами обеспечения.

Об этом сообщает разведка минобороны Великобритании.

Ремонтные работы на Крымском мосту продолжаются, и движение по нему частично открыто. Однако перед мостом собралась большая очередь из грузовых автомобилей.

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До данным разведки, оккупационные силы, вероятно, увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь.

Этот маршрут становится для россиян все более важным, учитывая, что на Херсонском направлении много войск, а поставки через Крым значительно усложнились.

Город Мелитополь является узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации.

Ранее руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк сообщила, что разрушение Крымского моста сократило логистические возможности оккупантов на Юге Украины на 75%.