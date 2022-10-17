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Факты / Україна

В Белой Церкви во время тревоги раздался взрыв

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
В Белой Церкви во время тревоги раздался взрыв
Фото: Depositphotos

В Белой Церкви Киевской области во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщают жители города.

Пока что официальной информации нет.

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Напомним, что в результате атаки Киева дронами 17 октября в столице произошло пять взрывов. Враг попал по жилому дому в Шевченковском районе столицы и энергетическим объектам. В результате погибли 4 человека.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 236-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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