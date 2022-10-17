Октябрь, 17 в 20:41

В Броварах на Киевщине жители сообщают о взрыве.

– На территории Броварской общины сработала ПВО! Информации о разрушениях нет. Сохраняйте спокойствие! – написал мэр Броваров Игорь Сапожко.

В Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что снова есть угроза атаки дронов-камикадзе.

В соцсетях сообщают, что был сбит российский дрон.

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– Бровары, Киевщина. Минус кацапский дрон, – информирует паблик Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами.

Напомним, что сегодня, 17 октября, Киев подвергся атаке дронами-камикадзе, всего в столице прозвучало пять взрывов. Враг попал по жилому дому в Шевченковском районе столицы и энергетическим объектам. В результате погибли 4 человека.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 236-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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